Quando la musica è a colori

La sinestesia è solitamente conosciuta come la figura retorica con cui vengono accostati termini che appartengono a due sfere sensoriali differenti: un profumo luminoso, un gusto appuntito, una parola fresca. La stessa etimologia della parola lo suggerisce: dal greco sýn "con, assieme" e aisthánomai "percepisco, comprendo"; quindi "percepisco assieme". La sinestesia, però, è anche un fenomeno sensoriale percettivo (reale e ampliamente studiato a partire dagli ultimi decenni del Novecento) per cui, in alcuni individui, uno stimolo in un’unica modalità sensoriale (ad esempio, l'udito) provoca involontariamente una sensazione in un’altra modalità (ad esempio la vista).