Ride to Freedom, giovani in bici per gli Usa contro le persecuzioni del Falun Gong

Quasi cinquemila kilometri di pedalata coast-to-coast, attraversando gli Stati Uniti da Los Angeles a New York, con lo scopo di sensibilizzare i cittadini di tutto il mondo sulle persecuzioni di chi pratica il Falun Gong. Questa l'iniziativa di Ride to Freedom, un gruppo di ragazzi che ha deciso di impiegare l'estate in questa iniziativa sociale. Tra giugno e luglio una ventina di giovani ciclisti di quindici nazionalità da tutto il mondo ha intrapreso un viaggio per salvare cinque orfani in Cina minacciati da persecuzione, semplicemente perché facenti parte di una comunità che segue la pratica spirituale del Falun Gong.