Sharing design. La creatività è green e condivisa

Il mondo del design sta cambiando rapidamente e si sta adeguando al periodo. I concetti chiave rimangono innovazione e tecnologia, ma si uniscono a quelli nuovi come condivisione, efficienza, autoproduzione. Parola di Cesare Castelli, presidente di Milano Makers, associazione creata per promuovere e dare la possibilità a giovani designers e non di promuovere le proprie idee, in occasione del Fuorisalone 2014. Opensource, crowdfunding, changemakers. Parole diventate ormai di uso comune: “Secondo il concetto di 'sharing design' non è più il possesso dei beni o delle tecnologie la chiave, ma il loro utilizzo condiviso e la possibilità dell'autoproduzione degli oggetti”, spiega Cesare Castelli, promotore dell'iniziativa. Una sorta di hub, in cui interagiscono differenti esperienze, unite dalla comune attenzione ai materiali, al loro basso impatto ambientale, alla loro possibilità di riciclo. Insieme con la condivisione dei mezzi per la produzione creativa. Gli autoproduttori sono sia studenti che affermati professionisti e artigiani, uniti dalla possibilità di poter usufruire di spazi pubblici per lavorare ed esporre le proprie opere.