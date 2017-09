Solar Decathlon: ecco le case del futuro

Se per il clima che cambia ci attendono eventi sempre più estremi, come uragani e alluvioni, è bene pensare a case che resistano a tutto questo. E magari che risparmino acqua ed energia, o che addirittura l'energia la producano, sfruttando naturalmente le fonti rinnovabili. Che abbiano, insomma, un design "resiliente", cioè capace di resistere a situazioni estreme e improvvise. A suggerirlo sono stati John Straube e gli altri relatori della conferenza "Resilient buildings: how the future can adapt to all environments?", svoltasi l'8 luglio a Versailles in seno alla manifestazione Solar Decathlon 2014. L'incontro è stato organizzato da Rockwool, azienda specializzata nella fornitura di lana di roccia e sponsor dell'evento. Il contest Nata nel 2002 negli Usa su iniziativa del Department of Energy e approdata anche in Europa nel 2008, Solar Decathlon è una vera e propria gara, che vede studenti e professori universitari provenienti da diverse parti del mondo impegnati in una sfida per costruire case del futuro confortevoli, belle, risparmiose, attente all'ambiente, socialmente utili. Il requisito di base dei prototipi, costruiti nell'area espositiva dalle squadre in sole due settimane di assiduo lavoro, è che montino sul tetto pannelli solari per la produzione di acqua calda ed energia elettrica.