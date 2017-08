Spugnature e idroterapia

Per spugnatura si intende lo strofinamento di una parte della superficie corporea con una pezza umida, ovvero immersa nell'acqua fredda e poi strizzata. Utilizzate una bacinella piena di acqua fredda (12-18°C) e una pezza ruvida o a trama grossa, ripiegata diverse volte, la quale verrà bagnata tutte le volte che sarà necessario per evitare che si riscaldi con il calore trasmesso dal corpo del paziente o dalla mano di chi la applica...se la pezza si riscalda l'effetto terapeutico provocato dall'acqua fredda va perso. Come per tutte le altre applicazioni di acqua fredda, vale il principio per cui il corpo deve essere caldo prima di intervenire, e deve riscaldarsi come reazione a essa. Per questo che le spugnature andrebbero fatte la mattina approfittando del fatto che il corpo è ancora caldo grazie al calore diffuso e mantenuto dal letto. Verranno fatte rapidamente riparando o coprendo con il pigiama e le coperte ogni parte del corpo dopo averla lavata, evitando che si raffreddi. Si possono ottenere effetti di vario genere: Rinvigorimento dello stato di salute generale della persona. Rafforzamento della capacità reattiva dell'organismo e in particolare della pelle, la quale si adatterà più rapidamente ai cambiamenti climatici e agli stimoli termici esterni. Per questa ragione le spugnature costituiscono un eccellente strumento per aumentare la resistenza fisica e prevenire le malattie da raffreddamento: Infezioni delle vie respiratorie superiori (influenza, angina, raffreddore, bronchite, polmonite), disturbi di tipo cardiocircolatorio, reumatismo articolare. Processi febbrili. Su di essi ha un ottimo effetto l'applicazione, in presenza della febbre, di una serie di spugnature effettuate ogni 20 o 30 minuti, dopo le quali ricopritete bene il paziente affinché si riscaldi. Grazie a ciò si riesce ad attivare la circolazione sanguigna della pelle e pertanto la traspirazione. Per la loro notevole azione tranquillizzante o sedativa, si usano le spugnature anche per combattere il nervosismo e l'insonnia, anche se in quest'ultimo caso è possibile che si debbano ripetere un paio di volte durante la notte, a seconda della necessità. Sonia Tarantola Bibliografia consigliata Frederic Vinas, Idroterapia, edizioni red