Street Art a Barcellona: murales e bici pieghevole, un binomio perfetto

Scoprire la street art della Barcellona 'silenziosa' in bicicletta. Così ha fatto David Cristian con la sua bici pieghevole, girovagando una domenica mattina alla ricerca dei murales realizzati in alcuni scorci della città della Catalogna. “Si può immaginare un sabato sera in Catalogna pensando ai tapas, la birra, terrazze e piazze piene di gente fino a notte fonda. Per questo motivo – scrive David Cristian sul suo blog - le mattine della domenica sono solitamente tranquille, perché le persone dormono ancora e molti bar non aprono prima delle dieci”. Perciò consiglia a tutti di uscire in bici la domenica mattina, quando i ritmi delle città come Barcellona sono meno caotici e più adatti a far godere i paesaggi cittadini pedalando in tranquillità.

Le foto dei murales