Turchia, a Izmir la popolazione fa bloccare una centrale a carbone

È una vittoria storica quella che è riuscita ad ottenere una comunità locale della Turchia che da decenni si batte contro una centrale a carbone nella città di Izmir, ovvero in uno dei luoghi più inquinati della nazione euro-asiatica. Un tribunale amministrativo ha dichiarato non conforme la valutazione di impatto ambientale che fu approvata nel 2010 e consentì, quattro anni più tardi, l’entrata in servizio del sito.

Una zona già martoriata dall’inquinamento

“Ora la Turchia abbandoni il carbone”