Uno degli psicofarmaci più prescritti a bambini e adolescenti è inefficace e può stimolare idee di suicidio

Dopo un silenzio durato due anni l’Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco, dichiara che la paroxetina, uno dei più prescritti psicofarmaci per la depressione di bambini e adolescenti, è inefficace e può stimolare idee suicidarie tra i minori. L’ammissione è finalmente arrivata, netta e chiara, dalla massima autorità di controllo sanitario in Italia, secondo cui la paroxetina, molecola antidepressiva blockbuster della multinazionale farmaceutica Glaxo che da sola genera miliardi di dollari di vendite ogni anno e assai prescritta anche in Italia, non solo “è inefficace se usata sui minori, ma potenzialmente pericolosa, in quanto può stimolare idee sucidiarie su bambini e adolescenti”. L’allerta è stata finalmente pubblicata online nella sezione “sicurezza” del sito istituzionale dell’Aifa.

Giù le mani dai bambini: un nuovo corso

'Giù la mani dai bambini' - www.giulemanidaibambini.org - il più rappresentativo comitato italiano per la farmacovigilanza pediatrica, è un’iniziativa nata nel 2007, in occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia delle Nazioni Unite, che ha ricevuto per meriti sociali la Targa d’Argento del Presidente della Repubblica Italiana.