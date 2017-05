Le vaccinazioni del cane, quali sono obbligatorie e quando servono davvero

Una delle prime regole relative alla salute e al benessere del cane è quella di seguire un corretto e preciso piano vaccinale. Le vaccinazioni, infatti, sono l'unico garante di una crescita sana per il cucciolo e sono i vaccini, nel corso della vita del cane, a garantire l’immunità per parecchie e, qualche volta mortali, patologie. “Il vaccino è un prodotto farmacologico la cui somministrazione è in grado di indurre una risposta immunitaria specifica nei confronti di determinati virus o batteri. I vaccini – spiega la dottoressa Michela Galgano, medico veterinario – sono concepiti per prevenire lo sviluppo di determinate malattie o di ridurne la gravità. Attualmente esistono delle linee guida redatte dalla World small animal veterinary association che raccomandano l’utilizzo di protocolli standardizzati ai medici veterinari”.

Le vaccinazioni obbligatorie e quelle consigliate

Cos'è la leptospirosi

Quando la vaccinazione è naturale