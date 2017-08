L’avventura in bici di BeCycling dalla Cina con furore

Dopo aver festeggiato un anno di pedalate intorno al mondo Daniele Carletti e Simona Pergola sono entrati nella grande Cina. L'esordio è un po' problematico: il visto sul passaporto vale 30 giorni, pochi per attraversare tutta la Cina in bici. Il 25 luglio i due ragazzi hanno incontrato tre ciclo-viaggiatori cinesi diretti in Tibet verso le montagne dell'Himalaya. Loro non li hanno potuti seguire poiché gli stranieri che viaggiano in autonomia non hanno diritto ad accedere in Tibet. Si passa invece per lo Xinjiang, regione nota per i campi di lavanda e meta di turisti cinesi. Meno nota la grande ospitalità degli abitanti di etnia uyghur testata con questo viaggio. Tra fine luglio e inizio agosto hanno raggiunto ben tre passi cinesi sopra i 3000 metri. È in questi giorni che i due ragazzi di Becycling hanno festeggiato 14000 kilometri di pedalate, con un bel video in cui ci mostrano i loro progressi con la lingua mandarina. Dopo il fresco delle montagne arriva il bollente deserto Kumtag, tra Turpan e Hami: “Daniele ha tentato il suicidio sparandosi un colpo in testa con lo spruzzino d'acqua - scrivono scherzosamente su facebook - Simona invece voleva bere la crema solare per avere una protezione maggiore. Follia totale! Forse non sono stati i 400 km più duri di tutto il viaggio, ma sicuramente i più estenuanti, tra caldo estremo e vento!”.