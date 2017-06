Zen. Religione o filosofia?

Rimane aperta la grande questione se lo zen è una religione o una filosofia. La più bella immagine è quella che paragona lo zen a una farfalla posatasi sul ramo del buddhismo. Questa farfalla in realtà non dipende dal buddhismo ma vive di vita propria. In fondo è la stessa farfalla che, posatasi sul ramo dell'islamismo ha dato vita al sufismo, su quello dell'ebraismo è diventata chassidismo e, sul ramo del cristianesimo, mistica cristiana.

Cos'è lo zen

Filosofia

di Marcella Danon