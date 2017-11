Lettera al futuro della Terra

81 anni di vita e il mondo che mi circonda è completamente cambiato. Quando ero bambina non esisteva la televisione, non c’erano le email o i telefoni cellulari. Leggevamo libri di carta ed io trascorrevo il mio tempo all’aria aperta con il migliore tra tutti i miei amici, il mio cane Rusty. Innovazione e sviluppo hanno reso la vita molto più semplice, non c’è dubbio. Ma in modo altrettanto indiscutibile hanno inflitto terribili danni all’ambiente e aggravato le condizioni di povertà in cui vivono milioni di persone. Abbiamo dato origine ad una società avida e materialista che si è diffusa in tutto il mondo. Una società cresciuta oltre ogni limite. Se ci ostiniamo a proseguire su questa strada come nulla fosse, il futuro dei nostri figli e delle nuove generazioni è destinato ad essere sempre più cupo. Alcuni di voi, probabilmente, sanno esattamente di cosa sto parlando. Lo sanno, ma si sentono inutili: questi problemi sono troppo grandi, come può una singola, minuscola persona fare in qualche modo la differenza?

Grazie al contributo del Festival delle lettere e del Jane Goodall institute Italia