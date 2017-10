Vacanze omeopatiche

Abbiamo intervistato in proposito Alessandro Targhetta, medico omeopata, che ci aiuta nella scelta. Quali sono i rischi più frequenti quando si va in vacanza? La vacanza inizia sempre con un viaggio e già lì possiamo soffrire: mal d'auto, mal d'aereo, mal di nave sono sempre in agguato con nausea, vomito, vertigini, pallore, sudorazione. Si è anche più a rischio di incappare in piccoli traumi (contusioni, ferite e distorsioni), perché ci si muove di più e con maggiore libertà. Non solo, le vacanze, specie in paesi molto caldi, ci rendono più suscettibili alle diarree. Per non parlare della pelle: dobbiamo sempre stare attenti alle scottature! Infine non possiamo trascurare il problema della punture d'insetti, noioso disturbo della stagione estiva. Quali sono i rimedi più adatti? Per le chinetosi è sempre bene portare con sé: Tabacum 9 CH in caso di nausea, vertigini, senso di svenimento e quando i sintomi migliorano con l'aria fresca, Cocculus 9 CH in caso di nausea, vertigini e quando i sintomi migliorano con il caldo, Cocculine in confetti è utile per risolvere tutti i sintomi. Prendere 5 granuli del medicinale omeopatico indicato o 1 confetto di Cocculine 30 minuti prima di partire e poi al bisogno durante il viaggio. Per i piccoli traumi la nostra compagna di viaggio è sempre Arnica Montana. Consiglio Arnica alla 9 CH, 5 granuli da assumere subito dopo un trauma, ripetendo l'assunzione ogni ora; per uso locale, suggerisco, invece, Arnigel per ogni trauma che non presenti lesioni della pelle. Per la cura delle diarrea consiglio di avere sempre a portata di mano Podophyllum 9 CH specie per quelle "esplosive" dopo assunzione di gelati, frutta o solo per acclimatazione in paesi caldi e Arsenicum album 9 CH nei casi di diarree continue con febbre, molta sete e forte stanchezza. Assumere 5 granuli del medicinale indicato anche ogni 30 minuti con diradamento dell'assunzione al miglioramento. Per le scottature solari suggerisco Apis mellifica 30 CH se la pelle "punge", si è in presenza di prurito su tutto il corpo e si ha un senso di miglioramento con impacchi di acqua fredda. Belladonna 9 CH quando la pelle è rossa e calda e si ha la sensazione di avere la febbre. In entrambi i casi assumere 5 granuli del medicinale indicato ogni 30 minuti fino al miglioramento. Localmente è bene applicare della crema alla calendula. E' possibile prevenire le punture di zanzare con Ledum palustre 9 CH, suggerisco di prendere 5 granuli tutti i giorni durante la stagione estiva e 5 granuli al bisogno ogni 30 minuti in caso di puntura. Localmente suggerisco l'utilizzo di Dapis spray sulla zona arrossata. E quando viaggiamo in posti esotici? Come dobbiamo comportarci? I sette medicinali a cui non possiamo proprio rinunciare sono: Podophyllum 9 CH e Arsenicum album 9CH per la diarrea, Belladonna 9 CH per i colpi di sole, Cocculus 9 CH per i disturbi (nausea, vertigini, prostarzione, ecc.) legati al cambio di fuso orario, Arnica 9 CH per i traumi. Se poi andiamo in mari dove vi sono meduse ricordiamoci di portare anche Apis mellifica 30 CH, 5 granuli dopo essere stati punti, da ripetere ogni 30 minuti e localmente nella zona arrossata applicare Dapis spray. E' vero che fa bene assumere l'Artemisia contro la malaria? Quali altre piante possono esserci utili? Al convegno internazionale "Lotta alla malaria in Africa e infuso di Artemisia annua L.", svoltosi a Roma il 23 aprile scorso, i lavori presentati fanno dire a molti ricercatori di non avere il minimo dubbio sulla bontà dell'uso dell'infuso di Artemisia annua nella cura della malaria, per la presenza di artemisinina, un importante principio attivo. Altre piante antimalariche sono l'Embelia schimperi, che è consumata in Tanzania come tè nero con l'aggiunta di latte e burro, la Gourmaensis, l'Albida e la Nilotica che sperimentalmente hanno dimostrato una buona attività antimalarica contro il Plasmodium falciparum. Non va dimenticato il Neem (Azadirachta indica), il Baobab (Adsonia digitata) e le radici della Cassia occidentalis, una delle piante medicinali più importanti delle regioni del Sahel africano. Inoltre, un recente studio scientifico, condotto su 20 estratti di piante adoperate dalla medicina tradizionale come antimalariche e sottoposte a prove sperimentali, ha dimostrato una significativa attività antimalarica dell'Euforbia hirta, della Morinda morindoides, della Cryptolepsis sanguinolenta e delle radici della Moringa oleifera.