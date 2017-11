“I cambiamenti climatici non sono solo un problema, sono una minaccia esistenziale che ci colpirà prima del previsto”. Con queste parole Jerry Brown, governatore della California, ha iniziato il suo interventi nell’emiciclo del Parlamento europeo in occasione conferenza di alto livello su “Clean energy financing”.

When cities & states combine together & then join with powerful corporations, that's how we get stuff done. We're here, we're in and we're not going away. #ClimateAction #COP23 pic.twitter.com/X1CKlO806O