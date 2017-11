Il pacchetto energia dell’Unione Europea è centrale per la transizione energetica verso un’economia a emissioni zero, e gli obiettivi devono essere ambiziosi, perché le possibilità tecnologiche ci sono e le imprese sono pronte a giocare la loro partita. È quanto è emerso a Bruxelles durante la conferenza di alto livello “Clean energy financing” promossa dal presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.

