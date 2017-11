Dolori muscolari e articolari, un aiuto dall’omeopatia

Per chi soffre di questi disturbi, l’omeopatia può essere una valida scelta terapeutica per la riduzione del dolore. I medicinali omeopatici offrono, inoltre, diversi vantaggi: grazie alle alte diluizioni, infatti, non presentano in genere tossicità chimica, controindicazioni e interazioni farmacologiche, e possono quindi essere associati in maniera complementare ad altri farmaci. Tra i disturbi muscolari più frequenti vi è la lombalgia, che colpisce circa il 40 per cento delle persone almeno una volta nella vita. Quando si parla di lombalgia, più comunemente chiamata “mal di schiena”, si indica un dolore connesso ai muscoli e alle ossa della colonna vertebrale che può avere cause diverse. La lombalgia può essere acuta, dal dolore più breve e intenso, oppure cronica, caratterizzata da un dolore meno acuto ma duraturo nel tempo. La lombalgia acuta è spesso legata a distorsioni o stiramenti muscolari dovuti a uno sforzo muscolare eccessivo e si riconosce in quanto provoca una marcata contrattura del muscolo e un’intensa dolorabilità alla pressione della massa muscolare paravertebrale lombare. Quando, invece, il dolore alla schiena dura per mesi senza interruzione, si configura il quadro della lombalgia cronica vera e propria. A essere toccati da questo problema sono il 5 per cento di tutti coloro che sono affetti da lombalgia e il 4 per cento dell’intera popolazione.

A cura del dottor Cesare Maffeis, medico geriatra esperto in omeopatia