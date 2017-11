Global change award, i vincitori all’avanguardia della moda sostenibile

Giunto alla seconda edizione il Global change award ideato da H&M foundation intende sostenere le realtà imprenditoriali nascenti in grado di ridurre l’impatto ambientale di uno dei settori industriali più grandi e inquinanti al mondo. Tra le tante idee prese in esame dalla giuria di esperti internazionali in materia di moda sostenibile cinque sono state selezionate per accedere alle votazioni del pubblico chiamato a esprimere il suo parere. In palio un milione di euro che è stato suddiviso tra le cinque start up premiate il 6 aprile durante una cerimonia alla City Hall di Stoccolma: al progetto italiano Wineleather è andato il primo premio pari a 300mila euro, a Solar textiles è spettato il secondo posto con 250mila euro, mentre Content thread, Denim dyed-denim e Manure Couture si sono spartiti la somma restante di 150mila euro ciascuno.

Global change award, i vincitori

Il Global change award come trampolino di lancio