Il Manifesto della prima colazione

Ogni essere umano ha dei sistemi di controllo che lo aiutano a comprendere se le energie necessarie per iniziare e continuare bene la giornata siano effettivamente disponibili. La prima colazione è un segnale di disponibilità energetica potente. In assenza del carburante adatto, l’organismo si dispone invece in condizioni di “risparmio energetico” ed evita di consumare energia (e calorie), limitando le proprie funzioni a quelle indispensabili alla sola sopravvivenza e a poco altro.

Prima colazione, per partire con il piede giusto

Perché ci fa bene

Dal risveglio alla prima colazione

La colazione ben costruita