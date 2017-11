Il vestito sano e sostenibile fatto di arance

Cosa hanno in comune i campi di agrumi lasciati a marcire, il settore della moda e lo sviluppo sostenibile, economico e sociale? Moltissimo secondo Adriana Santocito ed Enrica Arena che, con il loro impegno, hanno creato e brevettato Orange fiber, il primo tessuto sostenibile partendo dalle arance. Entrambe catanesi, entrambe trasferitesi a Milano per studiare (fashion designer Adriana, esperta in Cooperazione internazionale per lo sviluppo Enrica), entrambe fortemente interessate alla sostenibilità ambientale, hanno intravisto in questo progetto la possibilità di risollevare il settore agrumicolo della loro terra, ridare dignità ai lavoratori, creare un circolo virtuoso di sviluppo economico e sociale, porre un nuovo tassello nel settore della moda etica, da qualche anno in forte espansione.

Il primo tessuto ottenuto dalle arance

Un'iniziativa riconosciuta ovunque