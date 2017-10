Incontro con Raiz, la voce degli Almamegretta

Come facciamo spesso in radio, togliamo le domande e lasciamo le risposte. Parla Raiz. Quando faccio Raiz in qualche modo vesto un carattere perché in realtà io non sono così; cioè lui è una cosa che ho costruito e che mostro alla gente, e appunto è Raiz. Cioè ha un nome che non è il mio, perché io ho un altro nome anagrafico. Dice delle cose che penso io, e le dice nel suo modo, che è un modo molto popolare, molto sanguigno, molto sensuale. Sicuramente è una parte di me, una mia filiazione, una parte del mio carattere. Mi diverto a recitare Raiz, e quando lui è sul palco è soltanto una parte di me; lui lascia a casa tante cose che io poi mi porto in giro. Io gli scrivo le canzoni, gli dico in genere quello che deve dire e poi gli lascio il palco, e lui sul palco fa la sua parte. Però questo mi salvaguarda, perché non essendo io pienamente lui mi posso permettere di svestirne i panni e vivere una vita normale. Cioè, se la gente non mi riconosce per strada non è un problema mio, Raiz ha problemi di ego, non io! Napoli è più un'idea che una cosa reale. Io mi definisco uno di cultura napoletana, anche perché sono cresciuto in provincia di Milano. Mi sono innamorato a distanza dell'essere napoletano perché in questo ho visto quasi un'attitudine e una propensione ad essere cittadino del mondo. Perché Napoli è una città che ha formato la sua cultura da tante altre che si sono messe insieme. Io mi sento figlio di questa città porosa, che assorbe senza rilasciare niente. Io definisco quella napoletana una cultura migrante, un po' perché i napoletani sono stati emigranti e un po' perché hanno accolto, nella loro storia, emigrazioni e dominazioni. Non riesco ad abbandonare quest'attitudine. Il divorzio con gli Almamegretta è stato artistico e non personale, con loro ho un rapporto fantastico, sono i miei amici di sempre, e abbiamo un rapporto che va oltre la musica. Io mi sono sentito di allontanarmi perché dopo più di dieci anni di lavoro insieme avevo voglia di rendermi indipendente da quel progetto che per noi è stato totalizzante per molti versi. Non c'era modo di fare altre cose se non allontanandosi dal collettivo. D'altronde però loro sono i miei amici con i quali ci scambiano sempre tante impressioni. Può darsi pure che un giorno riusciremo a scrivere dieci canzoni fantastiche e a uscire con un altro disco, però questa è una conditio sine quae non. Altrimenti rimettersi insieme solo per vendere di più sarebbe prendere in giro la gente. Ma insomma, c'è ancora tanto, tanto tempo per poterlo fare… Nei miei dischi non ci sono donne, ovvero forse ce n'è una ed è sempre la stessa, un po' simbolica. Forse in questo ho proprio il carattere mediterraneo dove la donna è un po' santa, po' madre, un po' amante, un po' puttana, e più o meno scrivo sempre dello stesso personaggio, che una donna come potrebbe essere una ragazza dei Quartieri Spagnoli, molto sanguigna, molto di cuore, molto amante. Forse questo deriva dai racconti di mia nonna e di mia madre. Napoli con l'occupazione americana non era un posto semplice dove tirare su due ragazze; c'è un romanzo di Curzio Malaparte, "La pelle", che descrive bene quel clima. Quel periodo è entrato nel mio immaginario anche se non l'ho vissuto. Però vedo che quei caratteri, quei personaggi, esistono ancora, sono sempre lì. O per lo meno io me le cerco così, visto che così più o meno sono tutte le ragazze che ho avuto, e anche la mia fidanzata attuale è un po' così. Sono ragazze che sognano di realizzarsi e di essere donne senza rinunciare alla propria femminilità, e di essere rispettate per quello che sono. Forse se fossi donna mi piacerebbe essere così! Con gli Almamegretta sperimentavamo molto per raggiungere un sound ben definito che coinvolgesse l'ascoltatore per farlo entrare in una sorte di "palla" che lo avvolgesse in un'atmosfera coinvolgente. Invece il mio tipo di sperimentazione è sulla canzone, sulla forma canzone. Mi sono divertito a lavorare su diversi tipi di armonie e di melodie che partono da Napoli ma poi fanno il giro del Mediterraneo, o che magari partono da altre parti del Mediterraneo ma cantate in napoletano diventano canzoni napoletane. Ad esempio prendo delle melodie arabo-andaluse e le canto in napoletano. Perché il Mediterraneo è un'area che io sento profondamente omogenea. Venirsi incontro è il tema del mio disco, che si chiama "Uno" e al centro mette il compromesso, che è la maniera per dirimere intelligentemente ogni tipo di conflitto, da quelli personali a quelli politici. E il Mediterraneo è pieno di conflitti. Il compromesso è l'unica maniera di venirne fuori. Come fa la natura del resto, un albero che incontra un muro di cemento armato cerca di aggirarlo, non di buttarlo giù a testate. Noi siamo vittime del fatto che quando siamo in conflitto con qualcuno pensiamo di avere ragione e siamo in contrapposizione con l'altro perché lui non riesce a capire quanto noi abbiamo ragione, mentre invece abbiamo ragione noi e ha ragione anche il nostro contendente. Questa è una teoria non mia ma di uno scrittore di Gerusalemme che si chiama Amos Oz che ho letto tantissimo e che ha scritto un libro bellissimo, "Contro il fanatismo". Noi, come Almamegretta, siamo stati molto a lungo associati a un certo tipo di cultura cosiddetta antagonista, alternativa, quella dei centri sociali. Sono realtà che senz'altro abbiamo frequentato musicalmente, nel senso che quando loro ci chiamavano per fare dei concerti ci siamo andati, anche di buon grado e abbiamo sostenuto le cause che ci sembravano giuste; ma non siamo mai stati dei militanti dei centri sociali, non siamo mai stati organici a quelle realtà. Probabilmente se avessimo mai iniziato una discussione politica con i ragazzi dei centri sociali saremmo stati in disaccordo su molti punti. Ciononostante ritenevamo che certe istanze andassero sostenute al di là della militanza. Ma non veniamo da quel mondo. Sfogliando i ringraziamenti del tuo cd, tra le decine di nomi appare anche Nino D'Angelo. Hai mai pensato di far cantare Raiz qualcosa del melodico napoletano, quello che di solito viene bistratto da tutti? Ma Raiz prende molto da quell'ambiente lì, solo che lo mette in un contesto completamente diverso quindi magari non sembra. Ma io Nino lo conosco bene ed è un artista che rispetto molto; è uno che ha scritto delle cose molto belle e anche molto profonde. Mi piace molto e sicuramente fa parte della mia formazione culturale e musicale. Io adoro la musica pop, il modo in cui arriva direttamente alle persone; Nino è un artista pop perché conosce il modo di arrivare al cuore delle persone semplici in maniera semplice, un po' come Marvin Gaye. Il suo modo di fare mi piace moltissimo, c'è un pezzo di lui in ogni cosa che faccio. Cosa manca nella musica italiana? O quale può essere il prossimo passo che dovrebbe fare la musica nel nostro paese? Quello di farla uscire dall'Italia, e questo riuscirà soltanto se le case discografiche usciranno dall'attitudine servile e provinciale che le cose che vengono dall'estero sono migliori di quelle che facciamo noi. Io ad esempio ho lavorato con i Letfield, e Paul Daley, che è un dj pazzesco, un fabbricatore di beat assurdi oltre che un batterista pazzesco, mi diceva che lui è tutta la vita che cerca di fare l'italo house, di cui è innamorato. Quando Robert 3D dei Massive Attack dice che in ogni suo disco cerca di far cantare delle melodie che assomiglino un po' a quelle italiane degli anni '60, tipo Mina. Beh, quando senti queste cose ti cadono le braccia, perché ti dici: vedi, questi imitano noi. E noi? Ecco, quando ad esempio Eugene Hotz dei Gogol Bordello ti dice di essere innamorato della musica etnica italiana e chiama il suo disco Super Taranta, e in Italia fai un prodotto culturale, tipo anche la roba che faccio io, che affonda a piene mani nelle radici, e in Italia sei considerato "sfigato" perché canti in dialetto. Poi arriva Eugene Hotz e fa un pezzo di tarantella e le radio lo suonano a mille perché è una roba che arriva da New York. Ma probabilmente perché questo cambi dovranno cadere tutte le case discografiche multinazionali; lo dico con dolore perché io sono un artista Universal e loro mi danno da mangiare, però a volte mi sembra quasi che ci sia stata una sorta di conferenza di Yalta in cui il mondo sia stato già spartito: noi italiani dobbiamo assorbire, quindi anche l'ultima band garage di Seattle la dobbiamo conoscere, però non dobbiamo esportare niente, tranne tre o quattro cose. Io mi sento come gli artisti cubani che non possono uscire dal loro paese, loro magari per problemi di passaporto, io perché non mi fanno uscire. Poi magari vai a suonare in Francia e dopo il terzo concerto la gente impazzisce e ti chiede "ma dov'eri, cosa facevi?". Cosa facevo? Ero relegato lì con gente miope che non sa che questa musica può andar bene anche all'estero. Manu Chao, che è uno che Napoli l'ha frequentata tanto, e che secondo me ha imparato tanto dai napoletani, lui questa lezione l'ha imparata bene. Solo che in Francia sanno che lui puoi andare altrove e lo fanno andare altrove, e lo proteggono anche in patria, visto che in Francia c'è una quota protetta di musica francese. Questo ha aiutato artisti come Manu Chao a venire fuori. Quando si riuscirà a non considerare il pezzo in napoletano come terrone e quindi sfigato, perché si ha vergogna di quello che si è? Quando si avrà il coraggio di considerare un pezzo in dialetto come proprio retaggio culturale come fanno tutti, come fanno in giamaicani che cantano in patois? È significativo il caso dei Modena City Ramblers, che si rifanno alla musica tradizionale irlandese; ora, con tutto il rispetto per quello che fanno loro, che è bellissimo, ma è assurdo che sia quasi più sdoganabile la musica tradizionale irlandese di quella italiana. Vuol dire avere vergogna di quello che siamo; abbiamo, come direbbe Malcom X ai suoi fratelli neri, un atteggiamento da "negri" nei confronti di noi stessi!