L’azione dello sport sulla mente

Negli ultimi trent’anni quella del benessere fisico, del fitness, è diventata una delle industrie più importanti nel nostro Occidente. Questo perché si è finalmente compresa l’importanza dello sport e del movimento come fattore protettivo nei confronti di patologie importanti quali quelle cardiovascolari, diabete, obesità e infinite altre. Se si chiede a chi lo fa come mai ha deciso di praticare un’attività sportiva, molto probabilmente otterremo delle risposte simili a queste: “perché mi diverte”, “perché mi fa sentire meglio con me stesso”, “perché quando vedo il mio corpo in salute e allenato ne sono gratificato”. Queste risposte non fanno altro che evidenziare una realtà sottesa alla fitness: l’esercizio fisico non solo aiuta a prevenire le malattie (funzione che di per sé potrebbe anche essere sufficiente), ma è correlato a una condizione mentale necessaria e motivante nei confronti dell’esercizio stesso.

Divertimento, benessere, autostima che si ottengono attraverso il fitness