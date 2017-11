L’attore britannico Michael Sheen e i due componenti dei Massive Attack, Robert Del Naja e Euan Dickinson, hanno dato il loro sostegno al film A River, già definito “un documentario anti-fracking”. Sheen si è prestato come voce narrante, mentre Del Naja e Dickinson ne hanno composto la colonna sonora originale.

Looking forward to hosting screening of @ARiverFilm this morning in House of Commons. https://t.co/aCc5yXKCoY pic.twitter.com/NIoJ83pksh