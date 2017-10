Muskin, la pelle di origine vegetale ricavata dai funghi

Intorno all'industria conciaria si dibatte da anni riguardo la questione etica di utilizzare cadaveri animali per realizzare capi d’abbigliamento pregiati. Ma c’è anche un’altra problematica di altrettanta importanza: per rendere il materiale adeguato all'impiego tessile, i tradizionali processi di concia implicano l’utilizzo di sostanze chimiche che danneggiano gravemente l’ambiente. Muskin, dell’azienda Zero Grado Espace di Montelupo Fiorentino, rappresenta una soluzione sia dal punto di vista etico che ambientale. Stiamo parlando di una pelle vegetale creata utilizzando una particolare specie di fungo trattato senza l’impiego di sostanze inquinanti.

La lavorazione sostenibile di Muskin

Un'alternativa alla pelle di origine animale