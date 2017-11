Oli essenziali nei detergenti: perché preferire il loro profumo

Il pulito ha un profumo ben preciso: di limone in cucina e di pino o lavanda in bagno. È questo quello a cui ci ha abituati la pubblicità, instillando in noi il dubbio che tutte le superfici che non emanano quei precisi odori, in fondo, non siano davvero del tutto pulite e igienizzate. Anche se stiamo adoperando un detergente efficace, l’impressione che abbiamo è che “pulisca meno”, proprio per l’assenza di quelle profumazioni forti. Eppure le fragranze “tradizionali” a cui siamo ormai abituati e, in qualche caso, persino affezionati, anche se sono tratte dalle piante, spesso non hanno nulla di naturale: si tratta di profumazioni sintetiche, realizzate con derivati del petrolio, che in quantità eccessive possono risultare addirittura irritanti per la nostra pelle. Che fare? Come conciliare la necessità di pulire e igienizzare gli ambienti domestici in maniera efficace, abbinando ai detergenti naturali anche un profumo piacevole? Le alternative ci sono, si tratta solo di riconoscere che il vero profumo delle superfici pulite e igienizzate in modo sostenibile non è quello sintetico dei petrolati ma, per esempio, quello degli oli essenziali.

Le proprietà benefiche degli oli essenziali

Dove trovare i detergenti con gli oli essenziali