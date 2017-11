Kinesiologia: cos’è, cosa cura e quali sono i suoi vantaggi

Prima di tutto, non ci dobbiamo confondere: kinesiologia e kinesiologia applicata sono due cose diverse. Col nome di kinesiologia si intende lo studio scientifico del movimento corporeo, dal greco "kinesis", movimento e "logos", studio. Il termine fu coniato per la prima volta da Carl August Georgii a metà dell'Ottocento, che in questo modo voleva indicare l'analisi del lavoro del fisioterapista. La kinesiologia applicata (che è quella di cui parliamo nell'articolo), è invece una disciplina olistica volta al riequilibrio corpo/mente che prende avvio all'inizio degli anni Sessanta del Novecento per merito di George Goodheart, allora giovane chiropratico statunitense.

La kinesiologia, cos'è

La storia della kinesiologia applicata

Il test kinesiologico

Cosa cura la kinesiologia applicata e chi la pratica

Kinesiologia applicata e bambini

Kinesiologia, ansia e stress

Kinesiologia per intolleranze e allergie