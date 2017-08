Appunto. La cover per smartphone realizzata in carta ecologica

Chi lo dice che uno dei materiali più antichi utilizzati dall'uomo non possa evolvere in qualcosa di nuovo e tecnologicamente avanzato? È ciò che è successo con carta Crush di Favini, la prima carta realizzata utilizzando gli scarti agroindustriali come fondi di caffè, bucce di kiwi o di mela, o d'arancia. Ed oggi, grazie a questo nuovo materiale, due designer Paolo Bedei e Paolo Ceredi si sono aggiudicati il premio Material ConneXion Italia Contest, giunto alla seconda edizione, con Appunto una sketch cover per smartphone in carta ecologica Crush di Favini. Il concorso internazionale metteva a disposizione di architetti, designer, ingegneri, progettisti, artisti e studenti 7 materiali scelti per innovazione, qualità e sostenibilità, con la possibilità di creare oggetti e strumenti di uso comune e quotidiano. “Siamo orgogliosi che proprio la nostra carta abbia ispirato il progetto vincitore”, ha confessato Michele Posocco, brand manager del gruppo. “Questa originale applicazione unisce due concetti chiave del nostro secolo: la sostenibilità e la personalizzazione. Chi sceglie questa cover, completamente biodegradabile, sceglie di salvaguardare le foreste, grazie al riutilizzo di residui in parziale sostituzione di cellulosa e allo stesso tempo può creare un prodotto unico attraverso semplici schizzi”. Appunto si produce attraverso semplici processi di cartotecnica, utilizzando fogli di carta Crush nei colori messi a disposizione grazie al materia di partenza con la quale è stata realizzata: mais, agrumi, kiwi, oliva, mandorla, nocciola e caffè. È l'utente stesso a comporre la cover, piegandola lungo le linee tratteggiate, avvolgendola sul cellulare e fissandola con apposite strisce adesive. Personalizzabile ed ecologica.