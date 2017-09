Fotovoltaico. Nuovo record di efficienza di conversione energetica

25,6 per cento. È questo il nuovo record mondiale raggiunto dalla divisione Solar di Panasonic Corporation, dedicata allo sviluppo di pannelli fotovoltaici. Un miglioramento dello 0,6 per cento rispetto allo stesso record raggiunto lo scorso anno per superficie ridotte, ovvero 4 centimetri quadrati. Un successo raggiunto grazie ad una tecnologia brevettata dalla stessa azienda, chiamata eterogiunzione. Si tratta di un sistema che permette alle celle solari chiamate Hit di ottenere una maggiore efficienza energetica anche alle alte temperature e di adottare una struttura detta back contact che prevede l’installazione degli elettrodi sulla parte posteriore della cella, così da sfruttare la luce solare in modo più efficiente.