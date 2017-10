Google, nuovo progetto per monitorare la fauna selvatica grazie agli “spazi bianchi tv”

D’ora in avanti sarà possibile monitorare e studiare le specie animali che popolano le zone più remote del pianeta e stabilirne lo stato di conservazione restando comodamente seduti davanti al pc. Immaginate di osservare in diretta dallo schermo del computer una tigre del Bengala che insegue silenziosa come un fantasma un cervo sambar, oppure di intravedere nel fitto della giungla vietnamita un saola, uno dei mammiferi più rari al mondo. Tutto ciò potrà essere presto realtà grazie ad un accordo raggiunto tra Google e la Società zoologica di Londra.