Cos’è il crowdfunding, la raccolta fondi online e come aiuta il tuo business

Il crowdfunding, o finanziamento collettivo, aiuta il business e l’occupazione. Vincono gli imprenditori, ma anche i lavoratori. La nota agenzia statunitense Crowdfund Capital Advisors, coinvolta in numerosi studi autorevoli sul crowdfunding come quello realizzato dalla World Bank a ottobre 2013, ha analizzato alcune piattaforme di crowdfunding in diversi Paesi e ha riscontrato due importantissimi risultati. Il primo riguarda l’occupazione: tra le aziende che portano a termine una campagna di crowdfunding di successo, sono addirittura l’87 per cento quelle che procedono a nuove assunzioni, ed in media si tratta di 2,2 posti di lavoro ciascuna. In un momento di forte tensione per il superamento della crisi congiunturale si tratta di un risultato macroeconomico estremamente rilevante, considerando soprattutto l’assenza di investimenti pubblici. Il secondo risultato riguarda la crescita della produzione: una campagna di crowdfunding determina l’aumento delle vendite di un’azienda del 24 per cento, quando si tratta di una campagna reward-based. Se invece la campagna web è mirata alla raccolta di capitale di rischio (equity), il crowdfunding, o meglio il crowd-investment, porta la crescita delle vendite al 351 per cento.

Il crowdfunding: cos‘è, come funziona e a chi si rivolge

Il crowdfunding è un fenomeno emergente di “finanziamento collettivo”. Un processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro in comune per sostenere gli sforzi di persone e organizzazioni.

Piccole e medie imprese (pmi), startup innovative e imprese sociali possono trarre vantaggio dalle diverse forme di crowdfunding.

Il crowdfunding nelle sue diverse forme ha raccolto quasi 3 miliardi di euro nel 2014. L'Italia, per ora, vale lo 0,3 per cento di questo mercato.

Più di 200mila i progetti di ogni genere e importanza che hanno beneficiato del crowdfunding.

Come lanciare una campagna di crowfunding

