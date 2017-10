5 ragioni per cui coltivare ogm è pericoloso

Nel nostro Paese il dibattito sugli ogm si è ulteriormente acceso dopo che ben 39 associazioni si sono unite per spingere il Governo italiano e l'opinione pubblica a prendere una netta posizione rispetto alle coltivazioni biotech. Le piante ogm coltivate nel mondo. La maggior parte delle specie geneticamente modificate coltivate globalmente sono la soia, il mais, il cotone e la colza. Secondo quanto riporta la dottoressa Manuela Giovannetti, Professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa, ammontano a circa 176 milioni di ettari in tutto il mondo. Specie che trovano il loro utilizzo nell'industria e nella produzione di mangimi per gli allevamenti animali. Le loro caratteristiche sono quelle di essere immuni agli erbicidi e agli insetti patogeni. Gli effetti ambientali. “Il dibattito sulla sicurezza degli ogm si ha fin dal 1998”, spiega la dottoressa Manuela Giovanetti. “Il tema è stato trattato da ben note riviste scientifiche che già allora si chiedevano quali potrebbero essere stati gli effetti ambientali a cui avremmo dovuto andare incontro”.

1. Trasferimento dei geni modificati ai batteri del suolo

2. Ibridazione tra ogm e piante selvatiche

3. Nascita di super infestanti

4. Nascita di insetti super resistenti

5. Rilascio tossine transgeniche nel suolo