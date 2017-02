Andrea Micheli. Come ho avuto questo Lapsus

Lapsus è un libro fotografico pieno di sentimento che ha bisogno di tempo per essere compreso e amato. Fotografie scattate da Andrea Micheli e raccolte come fossero aforismi. Non è un caso se ognuna è presentata da estratti, considerazioni, impressioni di persone che hanno scritto o stanno scrivendo la storia d’Italia, e non solo. Foto che racchiudono molti sentimenti e che spesso hanno come soggetto la coppia. Coppia di amanti e di amici, di animali, di oggetti. Come a voler rimarcare la necessità di poter vivere una vita piena solo se condivisa. Lapsus – Scatti d’umore e pensieri d’autore è il terzo libro di Andrea Micheli edito da Skira. Un libro fatto da 130 fotografie, contemporaneo per lo strumento (l’immagine) e, allo stesso tempo, pieno di tradizione per la cura e i ricordi che suscita. Fotografie a colori e in bianco e nero con accompagnate da pensieri di protagonisti del mondo della cultura e della letteratura, della musica e del cinema, dell’arte e dell’architettura. Da Renzo Piano a Umberto Eco, da Gianni Berengo Gardin a Gherardo Colombo, da Massimo Gramellini a Ferruccio de Bortoli. “Le fotografie di Andrea Micheli sono schiette, ingannevolmente semplici nella costruzione e accattivanti. La maggior parte esigono che ci si soffermi a guardarle con attenzione, per vedere cosa nascondono. L'accorta osservazione di fenomeni, spicchi di realtà che la prevalenza della gente nemmeno noterebbe”, ha dichiarato il fotografo americano Elliott Erwitt.