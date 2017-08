Antibiotici negli animali. Svelate per la prima volta le conseguenze sul clima

L’uso disinvolto di antibiotici può provocare non soltanto la proliferazione di batteri super-resistenti, capaci di sopravvivere anche alle cure farmacologiche di ultima generazione, ma anche risultare estremamente dannoso per l’ambiente. A spiegarlo è uno studio pubblicato il 25 maggio dalla rivista inglese “Proceedings of the Royal Society B”, che per la prima volta mostra un legame diretto tra la somministrazione di antibiotici negli allevamenti e le emissioni di gas ad effetto serra.

Negli allevamenti uso massiccio di antibiotici

Le emissioni di metano quasi raddoppiate

Immagine di apertura: Jeff J. Mitchell/Getty Images