Bambini americani trascinano Obama in tribunale: “Faccia di più per il clima”

“Obama deve fare di più per combattere i cambiamenti climatici. Per questo ci rivolgiamo ai giudici affinché tutelino il nostro futuro”. Una ventina di bambini e adolescenti, di età compresa tra otto e diciannove anni, ha deciso di trascinare il governo degli Stati Uniti in tribunale, chiedendo un impegno maggiore in difesa dell’ambiente. Tra di loro, anche la figlia di James Hansen, ex dipendente della Nasa, noto militante ecologista, autore di numerosi studi.