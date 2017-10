Il messaggio di Ban Ki-moon per la conferenza sul clima

Il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon ha deciso di lanciare un appello ai popoli di tutto il mondo per chiedere ai capi di stato e di governo di agire in modo deciso contro i cambiamenti climatici. Dal 30 novembre all'11 dicembre si tiene a Parigi la Cop 21, la ventunesima conferenza sul clima. Sarà il momento per adottare un accordo globale e vincolante per ridurre le emissioni CO2. Ecco il testo dell'intervento in italiano.

Ban Ki-moon sulla conferenza sul clima