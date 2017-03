Trans Adriatic pipeline, un’opera insostenibile per l’ambiente e per le banche

Sempre più accordi internazionali impongono alle istituzioni finanziarie la massima attenzione al rispetto dell’ambiente e delle comunità quando decidono di investire in un grande progetto di infrastrutture. Ignorarlo può esporre queste stesse banche - sempre più attente a vestirsi di un abito di sostenibilità - a rischi di immagine e non solo. È quanto ammoniscono le ong Counter balance e Banktrack in un breve rapporto pubblicato recentemente a proposito della Trans Adriatic pipeline (Tap), un gasdotto al centro di infinite polemiche che dovrebbe unire la costa italiana alla frontiera greco-turca.

Un gasdotto dal Mar Caspio all’Italia

Lavori a rilento e contestazioni

La Tap violerebbe gli Equator principles