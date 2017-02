Blu cancella i suoi murales a Bologna. Contro la mercificazione dell’arte di strada

Murales giganti oscurati da una vernice grigia, opaca. Gruppi di persone che, mascherine sul volto, staccano l’intonaco usando scalpelli. Questa è la fine che hanno fatto i lavori di Blu, street artist di fama internazionale, nella sua città: Bologna. Verrebbe da pensare a un intervento del comune contro l’imbrattamento – in realtà è l’artista stesso ad aver organizzato l’operazione di distruzione delle sue opere che, negli ultimi vent’anni, avevano trasformato muri anonimi in capolavori. Dietro al gesto c’è il rifiuto a riconoscere e accettare la presenza dei suoi lavori nella mostra Street Art – Banksy & Co. visitabile dal 18 marzo a Palazzo Pepoli, a Bologna. Un “no” chiaro e forte contro l’arte di strada che diventa arte da museo.

Chi è Blu

Cos’è successo alle sue opere

Di chi è l’arte di strada

” WHEN THE FINGER POINTS TO THE MOON… “in 2007 and 2008 i painted two walls at Cuvrystraße in Berlin (with the support... Posted by BLU on Friday, 12 December 2014

Niente di strano, allora, nel vedere Roversi Monaco dietro l’arroganza piaciona di curatori, restauratori e addetti alla cultura, che con il pretesto dell’amore per l’arte di strada trovano un’occasione di carriera, mettendo a profitto l’opera altrui. […] Street Art. Banksy & Co. è il simbolo di una concezione della città basata sull’accumulazione privata e sulla trasformazione della vita e della creatività di tutti a vantaggio di pochi.

La mostra

