Bologna è il nuovo centro europeo per le previsioni meteo a medio termine

Bologna si aggiudica la sfida della ricerca. È stata scelta per ospitare il nuovo Centro europeo per le previsioni meteo a medio termine (Ecmwf). Il data center, dunque, si trasferisce dalla citta di Reading, nel Regno Unito, per sbarcare in Italia. Il capoluogo dell’Emilia Romagna si appresta così a diventare un polo tecnologico di importanza mondiale. Già oggi nella regione si concentra il 70 per cento della capacità di calcolo e di stoccaggio dati nazionale e ospita una delle più importanti comunità europee sul tema big data, con oltre 1.700 ricercatori coinvolti.

"Ha vinto l'Italia, ha vinto Bologna"

Il Tecnopolo come hub della sfida ai cambiamenti climatici