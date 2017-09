Il camoscio appenninico è tornato, storia di un successo mondiale

La storia del camoscio appenninico (Rupicapra pyrenaica ornata) ha tutti i tòpos caratteristici della fiaba, così come delineati dall'antropologo russo Vladimir Propp. C’era un tempo un equilibrio iniziale, nell’Olocene i camosci popolavano in prosperità le montagne dell’Appennino centrale, dalle Marche alla Calabria, come pacifici e irraggiungibili signori delle rupi. Dopodiché quell’equilibrio è stato rotto e i camosci hanno rischiato più volte l’estinzione tra l’Ottocento e il Novecento, a causa della caccia spietata e dell’impatto degli allevamenti. Quelle che Propp classifica come “peripezie dell'eroe” le riscontriamo agli inizi del secolo scorso quando i nostri eroi, i camosci, erano letteralmente affacciati sul baratro dell’estinzione. Agli inizi del Novecento sopravvivevano infatti appena una trentina di camosci, in Abruzzo, in un’area ribattezzata la Camosciara, protetti dalle sue vette impervie e dalle creste frastagliate. Sarebbe bastata un’epidemia o un inverno particolarmente rigido per spazzare via per sempre questa splendida specie dalla faccia della Terra. Per fortuna si decise però di proteggere questa esigua e preziosa popolazione di camosci, istituendo il Parco nazionale d'Abruzzo nel 1922. Questo ci porta all’ultima fase dello schema generale di una fiaba, il ristabilimento dell'equilibrio.

Da 30 a 2.000

La storia di un progetto straordinario

Tra i migliori progetti ambientali d’Europa

Nuove tecniche di reintroduzione

Il futuro del camoscio