Cina e Stati Uniti raggiungono un’intesa sulla riduzione delle emissioni di CO2

Cina e Stati Uniti, i due paesi al mondo che emettono più gas ad effetto serra in atmosfera, hanno raggiunto una prima intesa per ridurre le emissioni di CO2 e combattere il cambiamento climatico. L’annuncio è stato fatto durante una conferenza stampa congiunta del presidente cinese Xi Jinping e di quello americano Barack Obama che si è tenuta il 12 novembre, a chiusura dei lavori dell’Apec (Asia-Pacific Economic Cooperation). Il governo di Washington ha promesso di ridurre le emissioni del 26-28 per cento entro il 2025 rispetto ai livelli del 2005. Il governo di Pechino si è impegnato a fermare l’aumento che si protrae senza sosta da anni entro il 2030, ma senza quantificare ancora il tetto massimo da raggiungere prima di cominciare la riduzione. Nessuno dei due presidenti ha fatto riferimento agli strumenti che verranno adottati per raggiungere questi obiettivi.

© Petar Kujundzic -Pool/Getty Images

Immagine in evidenza © Feng Li/Getty Images