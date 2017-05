La storia delle conferenze sul clima, anche note come Cop

I cambiamenti climatici sono un argomento noioso, distante dalle persone e soprattutto difficile da capire. Troppo tecnico per essere spiegato nelle scuole, figuriamoci per entrare a far parte delle agende politiche dei governi nazionali. E poi la comunità scientifica non è unita nel definire le cause e gli effetti del riscaldamento globale. Leggendo questa serie di falsità è difficile trattenere le risate per quanto sono assurde. O, al contrario, risentirsi (nel caso foste caratteri particolarmente sensibili). Eppure sono alcuni dei luoghi comuni su cui si sono fondate – e si fondano tuttora – le bizzarre tesi di coloro che in un quarto di secolo, da quando è nata la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici nel 1992, hanno cercato di emarginare o di screditare una delle minacce e delle sfide più importanti del secolo che stiamo vivendo. Per usare le parole dell’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama: “I cambiamenti climatici sono una minaccia esistenziale per il mondo intero se non si fa niente a riguardo”. Nel momento in cui sembravano lontani gli anni in cui l’allora presidente George W. Bush (2001) decideva di ribaltare la decisione della precedente amministrazione (1998) guidata da Bill Clinton e dal vicepresidente Al Gore (che poi ha fatto dei cambiamenti climatici la sua vita, al punto da vincere un Oscar e un Nobel) uscendo e ammazzando di fatto il Protocollo di Kyoto, il primo documento internazionale che ha imposto un obbligo di riduzione delle emissioni di CO2 ai paesi più ricchi e più responsabili, ecco che la storia si ripete mettendo in scena un copione già visto. L’attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump, infatti, sta facendo carte false (è proprio il caso di dirlo) per ribaltare e ridicolizzare l’Accordo di Parigi firmato dall’intera comunità internazionale nel 2015 ed entrato in vigore l’anno successivo. È il primo trattato globale che ha visto tutti i paesi – industrializzati e in via di sviluppo – finalmente uniti per far fronte comune contro l’aumento della temperatura media globale e limitarlo ben al di sotto dei due gradi centigradi. Non sembra un caso se persino l’attore nonché attivista ambientale Leonardo DiCaprio ha deciso di alzare la voce per chiedere più “Azione!” per contrastare la nuova politica negazionista messa in atto da Trump (2017). E non stiamo parlando dell’inizio delle riprese di una scena di un film – anche se DiCaprio ha fatto pure quello con il documentario Before the flood (Punto di non ritorno) – ma della volontà di fare qualcosa in prima persona, come ha dimostrato scendendo per le strade di Washington fianco a fianco, mano nella mano, insieme ai nativi americani le cui terre sono minacciate da attività di sfruttamento della terra, come il fracking (la fratturazione idraulica), alla ricerca di quei “sporchi, brutti e cattivi” combustibili fossili. Ma, come in tutte le storie che si rispettino, per capirne di più bisogna fare un passo indietro e sapere come si è arrivati a questo punto. Per arrivare consapevoli all’appuntamento di fine anno con la Cop23 di Bonn che quest’anno vedrà la presidenza in capo alle isole Fiji. Una decisione tutt’altro che simbolica visto che gli stati isola stanno sparendo, sommersi dagli oceani per l’innalzamento del livello dei mari causato dall’aumento delle temperature medie globali che fa sciogliere i poli.

Cronologia storica delle Cop, le conferenze sul clima