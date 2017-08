Clima, è cominciato il conto alla rovescia verso Parigi 2015

Come da tradizione, anche quest’anno la conferenza sul clima (Cop 20) delle Nazioni Unite si è chiusa in ritardo, dopo una notte di trattative e negoziati dell’ultimo minuto per tentare di stendere, in extremis, un documento che riuscisse a mettere d’accordo le delegazioni dei 195 paesi presenti a Lima, capitale del Perù. Per porre le basi del nuovo accordo globale sul clima che dovrà (si spera) essere sottoposto alle firme il prossimo anno, durante la conferenza di Parigi. Come da tradizione, i giudizi su ciò che è stato presentato si dividono tra coloro che sostengono che il risultato finale sia di portata storica e coloro che lo definiscono una battuta d’arresto, un nulla di fatto.

Il presidente del Perù Ollanta Humala e il ministro dell'Ambiente peruviano Manuel Pulgar © Unfccc

Il presidente dell'Ipcc Rajendra Pachauri © Unfccc

Nella foto in evidenza il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon © Unfccc