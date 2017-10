146 paesi si impegnano a ridurre i gas ad effetto serra

"Si tratta di un risultato senza precedenti". L’entusiasmo degli organizzatori della Cop 21 è cresciuto esponenzialmente negli ultimi giorni, di pari passo con l’arrivo di decine di “Indc” (Intended nationally determined contributions), ovvero le promesse di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra avanzate in modo ufficiale dai governi di tutto il mondo. In poche settimane si è passati da una sessantina di nazioni che fanno parte della Convezione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (la Unfccc), a ben 146. Ciò significa che circa il 75 per cento degli stati - che rappresentano l’87 per cento delle emissioni globali di agenti nocivi per il clima - ha informato l’Onu dei loro propositi in tema di politiche ambientali.