Cosa si è deciso alla Cop 13 sulla biodiversità

Si è conclusa, dopo due settimane di negoziati, la Cop 13, la tredicesima conferenza delle parti dedicata alla biodiversità svoltasi a Cancún, Messico. Il vertice, iniziato il 4 dicembre e conclusosi il 17, si è concentrato sull'adozione di politiche per l’integrazione della biodiversità in attività umane come agricoltura, pesca, silvicoltura e turismo. Tutte le conclusioni sono state raccolte in una serie di documenti. È stata inoltre l’occasione per fare il punto sul Target di Aichi, una serie di impegni presi sei anni fa in occasione della Cop 10.

Gli obiettivi della dichiarazione di Cancún

Gli accordi raggiunti

Biodiversità e clima

Riconosciuta l’importanza delle popolazioni indigene

La biosicurezza e gli Ogm

Il Messico crea nuove riserve