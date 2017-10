Elefantino “salva” dalle acque il suo amico umano

Gli elefanti sono dotati di una memoria prodigiosa e, non a caso, proverbiale. Questi enormi mammiferi sono in grado, ad esempio, di ricordare con precisione la collocazione delle pozze d’acqua e di distinguere gli elefanti amici da quelli estranei. Il riconoscimento degli amici non si limita però ai propri simili, almeno stando a quanto accaduto all’Elephant Nature Park di Chiang Mai, Thailandia.

Amicizia tra uomo ed elefante

Kham Lha salva il suo amico Darrick

Oltre la specie