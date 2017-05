L’Accordo di Parigi va rispettato. Lo chiedono con una sola voce oltre 200 grandi investitori globali, che hanno lanciato un appello ai governi del Pianeta, con una lettera inviata al gruppo del G7 e del G20.

200+ investors w/$15T in assets just called on world governments - including the U.S. - to stay in #ParisAgreement. https://t.co/0GEucxfhew pic.twitter.com/qKv82M2sIn