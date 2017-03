Quanta foresta si divora mangiando hamburger, secondo Mighty Earth

La catena di ristoranti fast food Burger King compra soia che distrugge le foreste del Sudamerica per sfamare mucche e maiali che finiscono nei panini venduti in tutto il mondo. Le piantagioni di soia in questione sono immense e in costante espansione e danneggiano le foreste tropicali, come l’Amazzonia, in Brasile e in Bolivia. L’accusa è stata lanciata dall’organizzazione Mighty Earth che lavora attraverso campagne internazionali per proteggere l’ambiente. Questa si chiama The ultimate mistery meat e cerca di svelare il collegamento tra gli hamburger che vengono comprati e mangiati nei fast food di Burger King e di altre catene e la distruzione di foreste vergini che alimenta il fenomeno del riscaldamento globale.

What’s @BurgerKing hiding in its mystery meat? Deforestation! RT to tell BK to stop buying from suppliers driving #deforestation. pic.twitter.com/oQJTuyhDfu — Mighty (@StandMighty) 26 febbraio 2017

Il viaggio della soia, da Cargill a Burger King

Cosa può fare Burger King per l'Amazzonia