Il 20 marzo è la Giornata mondiale della felicità

Il benessere di una nazione non si misura con il reddito ma con la felicità, occorre quindi sancire il primato della Felicità nazionale lorda sul Prodotto interno lordo. Per questo motivo l’Onu ha istituito la Giornata mondiale della felicità che si celebra il 20 marzo. La celebrazione è stata indetta dall’assemblea generale delle Nazioni Unite il 28 giugno 2012. L’Onu riconosce e certifica la rilevanza della felicità e del benessere come obiettivi universali e aspirazioni nella vita di tutti gli esseri umani. “Auguro a tutte le persone in tutto il mondo una felice Giornata mondiale della felicità! La ricerca della felicità è una faccenda seria. Far sì che tutti gli uomini raggiungano la felicità è uno degli obiettivi principali delle Nazioni Unite”, ha dichiarato il segretario generale dell’Onu Ban Ki-moon. Il Paese pioniere nella ricerca della felicità è il Bhutan, un piccolo stato montuoso dell’Asia. Il Bhutan ha riconosciuto la supremazia della felicità sul reddito sin dai primi anni 1970 e ha adottato l’obiettivo di Felicità interna lorda come standard di riferimento, anteponendolo al Prodotto interno lordo e innescando un dibattito sui Pil alternativi tuttora in corso.