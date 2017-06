Perché le aziende italiane non possono più guardare solo i profitti

A partire da gennaio 2017 anche l'Italia ha recepito la direttiva 95/2014/UE, che obbliga le aziende di interesse pubblico con oltre 500 dipendenti a rendicontare, in modo chiaro e supportato dalle cifre, le loro politiche in materia di diritti umani, ambiente, lotta alla corruzione, diversità all'interno degli organi direttivi e così via. La direttiva, definita "non financial", coinvolge direttamente circa seimila imprese in Europa. In Italia saranno circa 250. Ma, di fronte a quella che potrebbe essere una vera e propria rivoluzione, le nostre grandi aziende hanno ancora parecchia strada da fare. Lo dimostrano i risultati di un'analisi che verrà presentata mercoledì 21 giugno a Milano nel corso dell'Integrated Governance Conference, e che pubblichiamo in anteprima esclusiva su LifeGate.

Non financial, le grandi aziende italiane sono in ritardo

Governance e sostenibilità delle aziende italiane

La top 10 dell'Integrated Governance Index 2017

Snam Enel Generali Iren Unicredit Esprinet Gruppo Unipol A2A Saipem Banca Generali

Cos'è l'integrated governance

Appuntamento a Milano il 21 giugno

