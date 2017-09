L’8 settembre è la Giornata mondiale dell’alfabetizzazione

Il nostro alfabeto è composto da ventuno lettere, unendo questi simboli convenzionali, di per sé inerti, certe persone sono riuscite a realizzare opere filosofiche che hanno influenzato epoche intere, qualcun altro si limita ad utilizzarli per scrivere la lista della spesa. Qualsiasi uso se ne faccia una cosa è certa, l’alfabetizzazione è fondamentale, racchiude molto più del semplice processo di imparare a leggere e a scrivere, si tratta infatti di “un contributo alla liberazione dell'essere umano e al suo pieno sviluppo”, come è scritto nella Dichiarazione di Persepoli, adottata dall'Unesco nel 1975. Per celebrare questo importante processo di apprendimento l’8 settembre si festeggia la Giornata mondiale dell’Alfabetizzazione (International Literacy Day) , istituita dall’Unesco. Sebbene possa sembrare incredibile oltre settecento milioni di adulti in tutto il mondo sono analfabeti, secondo i dati raccolti dall’Unesco, due su tre sono donne e la maggior parte vive in Asia e nell'Africa sub-sahariana.

Esiste anche l'analfabetismo funzionale

Il tema dell'edizione 2017