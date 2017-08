Messico, Swiss Re assicurerà la barriera corallina al largo di Cancun

La città di Cancun, in Messico, rappresenta una delle mete turistiche più rinomate al mondo. Sorge sulle rive del Mare dei Caraibi, nello stato di Quintana Roo, e i suoi 600mila abitanti vivono in gran parte proprio grazie ai ricavi legati ai numerosi visitatori provenienti da tutto il mondo. Per loro, la barriera corallina non costituisce solamente una risorsa ambientale di valore inestimabile, ma anche una fonte di ricchezza, di lavoro e di benessere di importanza vitale.

Assicurare la barriera corallina costerà fino a 7,5 milioni di dollari all’anno

“Gli imprenditori si concentrino sul lungo periodo”

Immagine di apertura ©dronepicr/Wikimedia Commons